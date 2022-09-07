Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda katıldı. Putin, Ukrayna tahılının yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gittiğini söyledi ve güzergahın değişmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin Doğu Ekonomi Forumu'nda, Ukrayna tahılının yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gittiğini söyledi ve güzergahın değişmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen bir ekonomik foruma verdiği demeçte önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ‘nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminden sonra Avrupa ile ilişkiklerinin koptuğunu ve üretimin durduğunu söyleyen Rus lider Putin, ülkesine uygulanan yaptırımların tüm dünya için tehlikeli olduğunu söyledi. Putin ayrıca, Ukrayna'daki tahılın yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gittiğini belirterek, tahıl güzergahının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarının tüm dünya için tehlikeli olduğunu söyleyen Putin, “Batı, on yıllardır yaptırım politikası yürütüyor. Ancak, tektonik değişiklikler oldu, Asya Pasifik'in rolü küresel ekonomide arttı. Batı hâlâ kendisine uyan düzeni tutmak istiyor. Batılı ülkeler, güvenlik politikası ve ekonomi açısından kısa görüşlü kararlar alıyor Avrupa'da Rusya ile ilişkilerinin kesilmesinden dolayı, üretimin durduğunu görüyoruz “dedi.

Putin piyalarda dolar, euro ve sterline olan güvenin azaldığını belirtti, “Gazprom ve Çin, doğalgaz için 50-50 oranında ruble ve yuan ödeme sistemine geçti” dedi.

“Rusya enflasyonunun bu yıl yüzde 12'ye ulaşacağına inanıyorum” diyen Putin, “Gelecek yıl hedeflenen enflasyon düzeylerine ulaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

"UKRAYNA GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Putin Ukrayna ile savaşa ilişkin de şu açıklamaları yaptı:

“Ukrayna'nın tahıl ihracatı için her şeyi yaptık.Tüm Ukrayna tahılı farklı ülkelere değil Avrupa Birliği'ne (AB) taşındı. Gıda sorunları yoğunlaşacak, insani felaket büyüyor ve Ukrayna tahılının güzergahını değiştirmeyi düşünmek zorundayız. Yoksul ülkeler gıdaya erişimini kaybediyor.”

Rusya’ya Batı’nın uyguladığı yaptırımlara direndiklerine değinen Putin, “Rusya, Batı'nın ekonomik, finansal ve teknolojik saldırısıyla başa çıkıyor. Rus finans piyasası stabilize edildi. Bazı sektörlerde ve bölgelerde hâlâ bazı sorunlar görüyoruz. Rus ekonomisini desteklemeye devam etmek önemli. Rusya her zaman ulusal çıkarlarını savunacak” dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması: İlk ayda 1,6 milyon ton yük taşındı Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında ilk bir ayda, 1 milyon 680 bin 396 ton yük taşınırken, bu yükün yüzde 23'ü Türkiye'ye geldi, Ukrayna limanlarına yükleme için giden gemilerin yüzde 41'inin ise Türk bayraklı veya Türk sahipli olduğu belirlendi.

Bakan Karaismailoğlu: 'Tahıl koridoru' ile bugüne kadar taşınan yük miktarı 984 bin ton Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ukrayna çıkışlı tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar toplam 41 gemi Ukrayna'nın limanlardan yüklü olarak kalkış yaptı. Bu gemilerin; 17'si Türk bayraklı, sahipli veya işletenlidir, 19'u yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 984 bin 536 tondur" dedi.