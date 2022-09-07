Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırma girişimi ve son dönemde giderek artan deniz ve hava sınırı ihlallerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstermiş, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz'" sözleri ile uyarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın tacizlerine ilişkin diplomatik süreci balatmış, NATO, AB ve BM'ye ihlalleri ve maksadı aşan girişimleri içeren bir mektup göndermişti.

'UYARILARI CİDDİYE ALIN'

Bu gelişmelerin ardından Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) iktidarı döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, hükümete seslenerek Erdoğan'ın Atina'ya yönelik uyarılarını "ciddiye almaları gerektiğini" söyledi.

"Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." diyen Apostolakis, SKAI TV'de konuk olduğu bir programda, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde tekrar tırmanan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Erdoğan'ın "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." mesajı verdiğine dikkati çeken Apostolakis, "Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' derken, Türkiye'nin istediği şekilde, Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini öne sürerek bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

'Bir gece ansızın gelebiliriz' demişti! Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik haklarını çiğnemeye kalkışan Yunanistan'a sert mesajlar göndermişti. Yunan Başbakan Miçotakis,'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyen Erdoğan'a cevap verdi. Miçotakis, "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin bir şubesini de burada inşa ederek Anadolu'yu milletimize vatan yapan ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz" şeklinde konuştu. Açıklamalarında Suriye'ye yeni harekat sinyalini veren Erdoğan, "Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz." dedi. Konuşmasının ardından Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, hem dua etti hem de alandaki çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.