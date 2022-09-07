Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’yle ilgili tedirginlik sürüyor. Santralin yakınlarında zaman zaman yaşanılan çatışmalar, dünyayı diken üstünde tutuyor. Bölgeye atılan bombalardan Ukrayna, Rusya’yı sorumlu tutuyor. Ruslar ise “Suçlu Ukrayna” diyor. Avrupa da bu konuda iki ülkenin arasını bulmaya çalışıyor.

Taraflar arasında kavga devam ederken Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Santralin Rusya’nın kontrolünde olduğunu yineleyen Korikov “Gerekirse Zaporijya Nükleer Santrali’ni kapatırız” dedi. Bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulunan Vekil Korikov, santralin kendi elektrik ihtiyacını karşıladığını, bağlantısının kesilmesi durumunda yedek dizel jeneratörlerin çalıştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna’ya saldırı sebebiyle dizel rezervlerini yenilemenin son derece zor olacağını belirtti.

Öte yandan, sonbaharın gelmesi ile Ukrayna’da havalar soğumaya başladı. Eğer santral kapatılırsa Ukrayna halkı, hem düşmanla hem de çetin kış şartları ile mücadele etmek zorunda kalacak.

BM heyeti Zaporijya'da: Nükleer Santralin iki reaktöründen biri kapatıldı BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Rus ordusunun kontrolüne geçen Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne geldi. Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıktaki tesis ile ilgili açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom ise iki operasyonel reaktörden birinin Rus bombardımanı nedeniyle kapatıldığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Zaporijya açıklaması Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, IAEA heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelere başladığını söyleyerek, "Ukrayna'nın Zaporijya'da provokasyon yapmasından endişe duyuyoruz" dedi.