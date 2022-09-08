Türkiye Gazetesi

Mısır Sağlık Bakanlığı’nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, bir Mısırlıda virüsün tespit edildiği ve bu kişinin hastanede karantinaya alındığı bildirildi.

Bir Avrupa ülkesinde ikamet izni bulunan 42 yaşındaki Mısır vatandaşının, bu ülkeyi sık sık ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve temas ettiği kişilerle ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

DÜNYA GENELİNDE 18 ÖLÜM BİLDİRİLDİ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, salgının başlamasından bu yana sekiz ülke maymun çiçeğinden toplam 15 ölüm bildirdi. Ölümlerin daha önce Küba, Brezilya, Ekvador, Gana, Hindistan, Nijerya, İspanya ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde olduğu açıklanmıştı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD'de maymun çiçeği alarmı: İlk ölüm bildirildi ABD'nin Texas eyaletinde maymun çiçeği bağlantılı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Dünyanın konuştuğu hasta: Covid, HIV ve maymun çiçeği testi pozitif çıktı İtalya’da bir adamın aynı anda maymun çiçeği, covid-19 ve HIV virüsü testi pozitif çıktı. 36 yaşındaki ismi açıklanmayan hastanın üç enfeksiyonu da taşıdığı bilinen tek vaka olduğu belirtildi.