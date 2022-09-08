Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Türkiye’yi Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), NATO’ya şikayet ettiği skandal mektubun detayları ortaya çıktı. Atina S-300’leriyle NATO görevinde olan Türk jetlerine radar kilidi takmış, bölgede gerilimi tırmandırmıştı. Yunanistan’ın tacizlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te konuştu. Erdoğan, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadeleriyle uyardı. Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleri Yunan’ı endişelendirdi.

YUNANİSTAN’IN TAHRİKLERİNE CEVAP

Türkiye, Yunanistan’ın Ege’de ağır tahriklerini karşılıksız bırakmadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun imzasıyla 25 AB ülkesine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye'nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Samsun'da

İİK KEZ SAVAŞ KELİMESİNİ KULLANILDI

ABD’nin küçük bir üssüne dönüşen Yunanistan’a, tahmin edilebilir bir şekilde ABD’den destek geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, “Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz” diyerek Atina’ya arka çıktı. ABD’nin de desteğini alan Yunanistan son mektubunda sınırları zorladı. Dünyaya Türkiye’yi kınamaları yönünde çağrıda bulunan Atina, ilk kez savaş kelimesini kullandı. Türkiye’yi dünyaya şikayet eden Yunanistan Avrupa'nın "Ukrayna'nın ardından yeni bir savaş" riskiyle karşı karşıya kalacağını ileri sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

TÜRKİYE’NİN SÖYLEMİ RUSYA'YA BENZETİLDİ

Politico sitesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias imzasıyla gönderilen son mektupta Avrupa'nın "yeni bir Ukrayna" riskiyle karşı karşıya kalacağı iddia edildi. Erdoğan'ın sözlerini "Yunan halkına yönelik kabul edilemez tehdit" olarak niteleyen Yunanistan, uluslararası kurumlardan derhal Türkiye'yi kınamalarını istedi. Mektupta, "Bunu zamanında yapmamak ve durumun ciddiyetini hafife almak, bizi kıtamızda yaşanan benzer bir olayı yeniden yaşama tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Bu hiçbirimizin görmek istemeyeceği bir şey" ifadeleriyle Türkiye'nin söylemi Rusya'nın Ukrayna işgaline benzetildi.

“İÇ POLİTİKAYA YÖNELİK DEĞİL”

Yunan Bakan Dendias, mektupta Türkiye'deki seçimlere de değinerek Erdoğan'ın sözlerinin seçim öncesi iç politikaya yönelik olduğu iddiasının da doğru olmadığını düşündüklerini belirtti. Dendias, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e hitaben yazdığı mektupta da, "Türkiye'nin tavrı, NATO'nun birliğini ve uyumluluğunu istikrarsızlaştıran ve kriz zamanında Birliğin güney kanadını zayıflatan bir etmendir" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim, son zamanlarda hava sahalarından, Ege Denizi'ndeki adalara, deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından, Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları ve Kıbrıs'a kadar birçok konuda hızla artıyor.

ABD, NATO görevleri sırasında Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tacizlerine sessiz kaldı NATO'nun en büyük askeri gücü ABD, Yunanistan'ın NATO görevleri esnasında Türk güvenlik güçlerine yönelik tacizlerine karşı hiçbir tepki vermezken, konuyla ilgili sorulan sorulara ise cevap vermemeyi tercih ediyor. Öyle ki; Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Yunan S-300'leri NATO görevi icra eden Türk F-16'larına kilit attı. Bu sizce kabul edilebilir bir davranış mı?" sorusuna, "Bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok" şeklinde cevap verdi.