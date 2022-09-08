Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faiz artırımının açıklanmasının ardından önümüzdeki günlerin zorlu geçeceğine dikkat çekti.
BÜYÜME AĞAŞI YÖNLÜ SEYİR İZLEYECEK
2023 yılı için Avrupa ülkelerinin ekonomik anlamda küçülme yaşayacağını belirten Lagarde, büyüyen enerji krizine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Rusya’nın, arıza nedeniyle Kuzey Akım 1 boru hattının devre dışı kaldığını duyurmasının ardından Avrupa ülkeleri enerji krizine yönelik bir dizi önlem açıkladı.
Çoğu ülke sanayide kömüre geçtiğini duyururken, enerji kısıtlamalarına uymayanlara ise hapis cezasına varan yaptırımlar geldi.
GAZ KARNEYLE DAĞITILACAK
Olumsuz gidişatın önüne geçemeyen AB ülkelerine, bir kötü haber de AMB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa’da gaz karnesi uygulamasının başlayabileceğini söyledi.
Öte yandan tasarruf planını devreye sokan AB Komisyonu yıllık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu sağlamayı hedefliyor.
Kriz büyürken AB'nin Rusya'yı kışkırtması ise tepkiyle karşılanıyor.
RUSYA 'ARIZA VAR' DİYEREK GAZI KESMİŞTİ
Rusya, Ukrayna'yı işgalinin ardından kendisine yaptırım uygulayan AB ülkerini dogal gazı kesmekle tehdit etmiş, ardından Avrupa’ya doğal gaz taşıyan Kuzey Akım 1 hattında arıza meydana geldiğini söyleyerek vanaları kapatmıştı.
Enerji krizine karşı 5 kritik tedbiri açıklamışlardı: Avrupa'da gaz fiyatları geriliyor Avrupa Birliğinin enerji krizine karşı alınması gereken 5 önemli tedbirin arasından doğal gaza tavan fiyat uygulaması da yer alıyordu. Avrupa’da ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 200 avronun altına indi.
Avrupa’da enerji krizi Türkiye’de doğal gaz depolarında yüzde 100’lük doluluk Avrupa, Rusya’nın doğal gazı kesmesinin ardından kışı nasıl atlatacağını kara kara düşünüyor. Türkiye’de ise durum tam tersi. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı.
Enerji krizinin vurduğu Avrupalıların rotası yeniden Türkiye! Kış rezervasyonları yapmaya başladılar Rusya'nın doğalgaz vanalarını kapatarak en önemli tedarik zincirini ortadan kaldırarak Avrupa ülkelerinde gaz fiyatları adeta uçtu ve daha da artacağı görülüyor. Dolayısıyla yaklaşan kış öncesi Avrupa'yı korku sardı. Bu ekonomik koşullardan muzdarip olan ve kışı rahat geçirmek isteyen Avrupalılar da çareyi Türkiye’ye gelmekte buldu. Avrupalılar, Türkiye’de bulunan otel ve kiralık evler için rezervasyon yapmaya başladı. 2022 yılı turizmciyi yapacak