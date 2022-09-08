Kötüleşen sağlık durumunun ardından tıbbı gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.
Buckingham Sarayı'ndan duyurulan haberin ardından gözler düzenlenecek olan cenaze törenine çevrildi.
Kraliyet ailesinda yılalrdır süren gelenek gereği cenazeler 9'uncu gününde gömülüyordu.
Ancak 9 gün sonrasına denk gelen ayın 17'sinde Birleşmiş Milletler'in de açılış haftasına denk geliyor.
BM üyesi tüm liderler New York'ta olacaktı.
Cenaze günü ile BM açılış töreni çakışınca liderlerin kraliyet ailesinin cenazesine mi yoksa BM açılış törenine mi gideceği merak konusu oldu.
Son dakika... Kraliçe Elizabeth öldü! Yerine kim gelecek, Kraliçenin veliahtı kim? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumu kötüleşince tıbbı gözetim altına alınmıştı. Buckingham Sarayı az önce 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybettiğini açıkladı. 70 senedir tahtta olan kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek, Elizabeth'in veliahtı kim? İşte kraliyet ailesinde yaşanan son gelişmeler...
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