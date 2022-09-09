Türkiye Gazetesi

Enerji krizi sanayiyi de etkilemeye başladı. Fransız basınındaki haberlere göre, 77 yıldır faaliyet gösteren firma, Avrupa'da yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatlarının imalatın normal şartlarda devam etmesine imkan tanımadığı gerekçesiyle üretimi durdurma karar aldı.

Cirosu bu yıl artan şirket, üretimi durdursa da elindeki stokları satmaya devam edecek. Cam üretiminde kullandığı silisyumun fırınlanması için bin 500 derece sıcaklığa ihtiyaç duyan şirketin, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle, üretime devam etmesi durumunda elektrik ve gaz faturalarının kasıma kadar iki katına çıkması öngörülüyor.

Bu da enerji tüketiminin cironun yüzde 40'ına tekabül etmesi anlamına geliyor. Piyasasının normalleşmesi durumunda Duralex, gelecek yıldan itibaren üretime geçmeyi hedefliyor.

Şirket yılda 3 milyon euro enerji faturası ödemesine rağmen 30 milyon euro ciro sağlıyordu.

Enerji krizine karşı 5 kritik tedbiri açıklamışlardı: Avrupa'da gaz fiyatları geriliyor Avrupa Birliğinin enerji krizine karşı alınması gereken 5 önemli tedbirin arasından doğal gaza tavan fiyat uygulaması da yer alıyordu. Avrupa’da ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 200 avronun altına indi.

Avrupa’da enerji krizi Türkiye’de doğal gaz depolarında yüzde 100’lük doluluk Avrupa, Rusya’nın doğal gazı kesmesinin ardından kışı nasıl atlatacağını kara kara düşünüyor. Türkiye’de ise durum tam tersi. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı.