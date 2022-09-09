Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da SYRIZA iktidarı döneminde Bakanlık ve Bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan ve halihazırda SYRIZA'nın Vatandaşı Koruma ve Milli İstihbarat Hizmetleri politikalarından sorumlu ismi Yunan vekil, telefonuna casus yazılım programı Predator yükleme girişimi olduğu iddiasıyla Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusu yaptı. Hristos Spirtzis yaptığı açıklamada, Kasım 2021'de yapılan bu girişimin siyasi faaliyetleriyle ilişkili olduğunu ileri sürdü.

Spirtzis, kendisini casus yazılım tuzağına düşürmek amacıyla telefonuna iki mesaj gönderildiğini ifade ederek, ikinci mesajın gazeteci Thanasis Kukaki ve Değişim Hareketi Partisi (KINAL) Lideri Nikos Andrulakis'in telefonlarına gönderilen mesajlarla aynı olduğunu ileri sürdü. Üç mesajın aynı olmasının bir tesadüf olamayacağını öne süren Spirtzis, "Üç mesaj da aynı hasta, antidemokratik, yasa dışı merkezden gönderildi. Bu merkez, Miçotakis'in İstihbarat Hizmetleri Merkezidir (KYP), direkt talimat ya da üçüncü kişilerinin talimatları aracılığıyla (çalışır)." dedi.

TELEKULAK SKANDALINDAN SONRA CASUS YAZILIM

Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak telefonunun casus yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti. Telefonda yapılan ilk incelemede, Predator isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.

Nisanda ise Yunan gazeteci Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmişti. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Kukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca Predator isimli casus yazılımla takip edildiğini belirtmişti.

Bu olayların ardından Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, kurumun dinleme faaliyetlerindeki 'dikkatsizlik' gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu. Predator isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

Casus yazılım Pegasus'u geliştiren şirketin CEO'su istifa etti Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği siber saldırılar ile tanıdığımız casus yazılım Pegasus'un geliştirici şirketinden istifa haberi geldi. İsrail'de Pegasus isimli casus yazılımı geliştiren NSO Group'un üst yöneticisi (CEO) Shalev Hulio'nun istifa ettiği açıklandı.

Twitter çalışanı Suudi Arabistan’a casusluktan suçlu bulundu Bloomberg'in haberine göre, eski bir Twitter çalışanı olan Ahmad Abouammo, Suudi Arabistan hükümeti adına casusluk yapmaktan suçlu bulundu.