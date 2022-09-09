Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında sağlık sorunları sebebi ile hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen yeni isim en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles oldu. Charles en uzun süre Galler Prensi kalan isim olarak tarihe geçmişti, Kraliçenin ölümüyle İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu. Bugün Buckingham Sarayı'nda bir ilk yaşandı. Charles ve Camilla Kral ve Kraliçe olarak ilk kez Buckingham Sarayı'na giriş yaptı.

Tahtın yeni sahibi Kral III. Charles Buckingham Sarayı'nda sevgi gösterisiyle karşılandı. Kral III. Charles ve eşi Camilla Balmoral başkent Londra’ya geldi. Konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı'na ulaşan Kral Charles, kendisini bekleyen kalabalık tarafından alkışlarla, büyük coşku içinde karşılandı.

"KRALIMIZ ÇOK YAŞA"

“Kralımız Çok Yaşa” sloganları atan kalabalık, Charles’a çiçek buketleri uzattı. Büyük sevgi gösterisiyle karşılaşan Kral Charles, halkla el sıkışarak tebrikleri kabul etti. Charles, halkla selamlaşmasının ardından eşi Camilla ile birlikte sarayın önünde çiçek buketlerinin bırakıldığı alanı gezdi.

KRAL VE KRALİÇE OLARAK İK KEZ BUCKİNGHAM SARAYI'NDALAR

Charles ve Camilla sonrasında Kral ve Kraliçe olarak ilk kez Buckingham Sarayı'na giriş yaptı. Kral Charles, bugün televizyondan ilk ulusa sesleniş konuşmasını yapacak.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Charles yarın Londra'daki St James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek.

Charles Kral 3. Charles olarak anılmak istedi. Yalnızca onun değil oğlunun da ünvanı değişti. Veliaht Prens haline gelen William, babasına ait olan Galler Prensi ünvanını otomatik olarak aldı. Yine babasına ait olan Cornwall Dükü ünvanını da hemen aldı. Eşi Catherine de Cornwall Düşesi ünvanının sahibi oldu.

Kraliçe öldü, herkes bu isteğini konuşuyor İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumu kötüleşince tıbbı gözetim altına alınmıştı. Az önce Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberi geldi. Kraliçenin ölümüyle birlikte herkes son tahta çıkışında bulunduğu isteğini konuşur oldu. Peki durum ne olacak? İşte detaylar...

İngiliz basınından Kraliçe'ye veda: Sizi çok sevdik majesteleri İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe’nin ölümü tüm dünyada yankı buldu. Beyaz Saray’da bayraklar yarıya indirildi, dünya liderlerinden mesajlar geldi. Kraliçe’nin ölümü dünya basınında da geniş yer buldu. İngiltere basınında gazetelerin birinci sayfalarında yer aldı.