Türkiye Gazetesi

70 yıldır hükümdarlığını sürdüren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün hayatını kaybetti. 96 yaşındaki kraliçenin ölümü İngiltere'nin dışında kimi eski sömürge toprakları olarak bilinen bazı Arap ülkelerinde de büyük yankı uyandırdı. Söz konusu gelişme sonrası; Ürdün, Lübnan, BAE, Bahreyn ve Kuveyt yas ilan etti.

ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH 7 GÜN YAS İLAN ETTİ

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah da taziye mesajı yayınladı ve ülkede yedi günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Annesi İngiliz olan Kral Abdullah'ın, İngiltere ile önemli bağları bulunuyor.

BAE'DE 3 GÜN YAS

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla ülkede bugünden itibaren 3 gün süreyle yas ilan edildi. BAE Başkanlık Divanından yapılan yazılı açıklamada, ülkede özel ve genel sektörün yanı sıra yurt dışındaki büyükelçiliklerde bayrakların yarıya indirileceği kaydedildi.

BAHREYN'DE BAYRAKLAR YARIYA İNDİ, 3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Bahreyn resmi ajansının (BNA) haberinde, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin Kral 3. Charles başta olmak üzere tüm Kraliyet ailesine ve İngiltere halkına Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziyelerini sunduğu aktarıldı. Bahreyn Kralı Al Halife'nin Kraliçe 2 Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkede üç gün boyunca yas tutularak, bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiği kaydedildi.

KUVEYT HÜKÜMETİ YAS İLAN ETTİ

Kuveyt Bakanlar Kurulu da ülkede 3 gün yas ilan edilmesi ve bu sürede bayrakların yarıya indirilmesi kararı aldı.Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles'a ve İngiltere halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

LÜBNAN'DA RADYOLARIN YAYIN AKIŞLARI DEĞİŞTİ, YAS İLANI DUYURULDU

Lübnan Bakanlar Kurulunun resmi Twitter adresinden yayınlanan Başbakan Necib Mikati imzalı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla bugünden itibaren 11 Eylül Pazar gününe kadar sürecek 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi. Ülkede Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninin yapılacağı 18 Eylül'de de yas tutulacağı kaydedilen açıklamada, yas nedeniyle kamu daireleri, bazı kurumlar ve belediyelerde de bayrakların yarıya indirileceği, radyo ve televizyonlarda yayın akışlarının değiştirileceği aktarıldı.

3 yaşından beri bu görev için hazırlanıyor: Kraliçenin ölümünden sonra Kral 3. Charles ilk kez görüntülendi Kraliçe 2. Elizabeth’in ölmesinden sonra veliaht sıralamasına göre Kral olan 3. Charles, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiğini açıklanmasından sonra eşi Camilla ile birlikte ilk kez görüntülendi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılacak mı? Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı 21'inci yüzyılın en uzun tahtta kalan hükümdarı olarak tarihe geçen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, hayatını kaybetti. Dünyanın gündemine oturan ölümün yankıları sürerken cenaze töreni ile ilgili program açıklandı. Savaş nedeniyle Rusya ile İngiltere ilişkilerinin kötü olduğu bilinirken Rusya Devlet Başkanı Putin’in cenaze törenine katılmayacağı açıklandı.

Londra eski Büyükelçisi Kraliçe'nin ardından neler olacak TGRT Haber'e yorumladı: İngiltere tahtında asla boşluk oluşmaz Kraliçe 2. Elizabeth ölmesinden sonra neler olacak? Londra eski Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç yorumladı bundan sonra gelişecek süreci yorumladı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü Premier League maçlarını erteletti... Yas var, hafta sonu maç yok! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatı ülkeyi yasa boğarken Ada'da hafta sonu futbol maçlarının tümü ileri bir tarihte oynanacak. Dünyanın en çok izlenen futbol ligi konumundaki Premier League dahil İngiltere'deki tüm spor müsabakaları ertelendi.. İrlanda Futbol Federasyonu, Kuzey İrlanda'da bu hafta sonu yapılması planlanan tüm futbol maçlarının oynanmayacağını duyurmuştu.

İngiliz basınından Kraliçe'ye veda: Sizi çok sevdik majesteleri İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe’nin ölümü tüm dünyada yankı buldu. Beyaz Saray’da bayraklar yarıya indirildi, dünya liderlerinden mesajlar geldi. Kraliçe’nin ölümü dünya basınında da geniş yer buldu. İngiltere basınında gazetelerin birinci sayfalarında yer aldı.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze planı belli oldu Dünya tarihinin en uzun süre tahtta kalan halan ikinci hükümdarı Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı. Kraliçe Elizabeth'in son durumu merak konusuydu ölüm haberi tüm dünyaya duyuruldu. Cenaze planı ile ilgili gelişmeler de belli oldu. İşte son gelişmeler...

Son dakika... Kraliçe Elizabeth öldü! Yerine kim gelecek, Kraliçenin veliahtı kim? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumu kötüleşince tıbbı gözetim altına alınmıştı. Buckingham Sarayı az önce 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybettiğini açıkladı. 70 senedir tahtta olan kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek, Elizabeth'in veliahtı kim? İşte kraliyet ailesinde yaşanan son gelişmeler...