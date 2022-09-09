Türkiye Gazetesi

Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından kraliyet ailesinin başına Kral III. Charles geçti. Charles, yaptığı ilk konuşmada, annesinin 1947'de 21. doğum gününde Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde İngiliz Milletler Topluluğu'na hayatını adamaya söz verdiğini belirtti.

"ANNEM 70 YILDA BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİRDİ"

"Görev için fedakarlık yaptı. İlham verdiği sevgi, hayranlık ve saygı, saltanatına damgasını vurdu. Annemin anısını saygıyla anıyorum ve hizmet hayatını onurlandırıyorum." diyen Charles, annesi tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünyanın hala İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla baş etmekte olduğunu, son 70 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini anımsattı.

SADAKAT YEMİNİ

Charles "Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi ben de ciddiyetle yemin ettim. İngiltere'nin ya da dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, geçmişiniz ya da inancınız ne olursa olsun, size hayatım boyunca olduğu gibi sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeye çalışacağım" dedi.

WILLIAM, GALLER PRENSİ OLDU

17 yıl önce evlendiği Camilla'nın Kraliçe olarak halka hizmet etmeye devam edeceğini belirten Kral 3. Charles, oğlu ve varisi William'ın da Cornwall Dükü olarak kendisinin yerine geçtiğini söyledi. Kral, William'ı aynı zamanda Galler Prensi olarak ilan ettiğini duyurdu. William'ın Galler Prensesi eşi Catherine ile üstlendikleri sorumlulukları yerine getireceklerinden emin olduğunu belirtti. Kral, küçük oğlu Harry ve eşi Meghan'a da sevgilerini iletti. İngiliz monarşisinin en uzun süre taht bekleyen yeni hükümdarı "Bütün ailem adına, başsağlığı ve desteğiniz için sadece en içten teşekkürlerimi sunabilirim" ifadeleriyle sözlerine son verdi.

Eski sömürgeler yas ilan ett: 5 Arap ülkesinde Kraliçe acısı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından 5 arap ülkesi yas ilan ettiğini açıkladı. Bu kapsamda Ürdün'de 7 gün, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'te ise 3 gün yas ilan edildiği öğrenildi.

Buckingham Sarayı'nda bir ilk! Kral 3. Charles giriş yaptı Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından varisi olarak hanedanın başına geçen Kral III. Charles ve eşi Camilla Buckingham Sarayı'na giriş yaptı.