Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, Teksas ve Arizona'dan gelen göçmen otobüsleri nedeniyle "acil durum" ilan etti. Söz konusu gelişmenin sebebinin, İç Güvenlik Bakanlığı ile ortak göçmen hizmetleri ofisi kurabilmek ve gelen göçmenlere mali destek verebilmek olduğu açıklandı.

NİSAN AYINDAN BU YANA 9 BİN 400 GÖÇMEN TAŞINDI

Bowser, yaptığı basın açıklamasında, Teksas ve Arizona eyaletlerinden başkente gönderilen göçmen otobüslerine dikkati çekti.

Kentte bu nedenle "acil durum" ilan ettiklerini belirten Bowser, bu sayede İç Güvenlik Bakanlığı ile ortak göçmen hizmetleri ofisi kurabileceklerini ve gelen göçmenlere mali destek verebileceklerini kaydetti.

Bowser, nisan ayından bu yana kente Arizona ve Teksas'tan 9 bin 400 göçmen taşındığını dile getirdi.

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