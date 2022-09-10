Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Zelenskiy, "Silahlı Kuvvetler, Harkiv bölgesindeki 30'dan fazla yerleşimi kurtardı ve kontrol altına aldı." ifadesini kullandı.

"YENİ YERLEŞİM YERLERİNİN KONTROLÜ SAĞLANDI"

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun, istihbaratının ve güvenlik servisinin çeşitli operasyonel yönlerde aktif eylemlere başarıyla devam ettiğini belirtti.

Zelenskiy, Harkiv bölgesindeki köylerin bir kısmında, bölgeyi kontrol etmek ve güvence altına almak için önlemlerin devam ettiğini, yavaş yavaş yeni yerleşim yerlerinin kontrolünü sağladıklarını dile getirdi.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin, Harkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini bildirmişti.

Ukrayna ordusundan dün yapılan açıklamada da Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

Zelenskiy 'İyi haberler var' diyerek duyurdu: Bazı bölgeler Rus güçlerinden geri alındı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ‘iyi haberlerlerimiz’ var diyerek Harkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını duyurdu.

Zelenskiy duyurdu: 3 bölgeyi Ruslardan geri aldık Şubat ayından bu yana Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'da birçok yerleşim yeri Rus güçlerinin kontrolüne geçmişti. Ukrayna ordusu ve halk ise işgalin başından bu yana direnişi sürdürüyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ikisi ülkenin güneyinde, biri de doğusunda olmak üzere 3 yerleşim biriminin Ruslardan geri alındığını açıkladı.

İtalyan basınından çok konuşulacak iddia: Zelenskiy villasını Ruslara kiraladı Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna lideri Zelenski hakkında çok konuşalacak iddia gündeme bomba gibi düştü. İtalya’da IL Tirreno gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Toskana’daki villasını Rus bir çifte kiraladığını öne sürdü.

Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti ile görüştü Rusya'nın işgali ile Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali için tehlike sinyalleri verilirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, santralin durumunu görüşmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.