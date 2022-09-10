Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken bütün dünyayı etkileyen tahıl krizi, Türkiye’nin devreye girmesiyle çözüme kavuşturulmuştu. 1 Ağustos’ta başlayan ve dört ay boyunca geçerli olacak anlaşmanın yeniden uzatılması beklenirken, Moskova’dan sert bir uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı "Tahıl anlaşması kötü şekilde uygulanıyor, uzatma uygulamaya bağlı olacak" açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, anlaşmanın ilk kısmının, Türkiye’nin ara buluculuk çabalarıyla çözüldüğünü hatırlatarak Rus tahıl ürünlerinin ihracatıyla ilgili kısmın ise çözüme kavuşmadığını söyledi. Bu konuda Rusya lideri Vladimir Putin’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gelecek hafta Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılması planlanan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde konuyu ele alacağını belirtti.

İKİNCİ ADIM ATILMADI

ABD’li ve Avrupalı yetkililerin, Rus gıda ve gübre ürünlerine yönelik müeyyide uygulanmadığına yönelik açıklamalarda bulunduklarını hatırlatan Peskov "Bu hukuken doğru olsa da gerçekte Rus gıda ve gübre ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması son derece zor ve kısıtlanmış durumda. Çünkü ticari gemiler limanlara giremiyorlar, sigortalanamıyorlar ve gemilere hizmet verilemiyor" diye konuştu.

Peskov, Rus ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşmasıyla ilgili sıkıntıların çözülmediğini belirterek şunları kaydetti: Tahıl sevkiyat planı üzerinde anlaşmaya varıldığında, Karadeniz’deki durumun önündeki engelin kaldırılmasının, Rus ürünlerinin uluslararası pazarlara ihracatı süreciyle bağlantılı olacağı anlaşılmıştı. Bu anlaşmanın bir tarafı, Rusya’nın doğrudan katılımı ve Türkiye’nin çok ama çok değerli ara buluculuk çabalarıyla çözüldü. İkinci kısım ise çözülmedi. Bu, özel bir görüşme gerektiriyor.

ABD: BİZCE SIKINTI YOK

Öte yandan Beyaz Saray’dan ise "Tahıl anlaşmasının bozulacağına yönelik hiçbir belirti görmüyoruz, aksine istenilen etkiye sahip olduğunu düşünüyoruz" diye açıklama yaptı.

Zaharova'dan 'tahıl' açıklaması: Sadece 62 gemiden 10'u fakire Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, 1-31 Ağustos arasında toplam 62 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini ve bunlardan 7'sinin Afrika ülkelerine, 3'ünün Yemen ve Lübnan'a, kalan gemilerin ise Avrupa'ya tahıl taşıdığını ifade etti.

Yunanistan’dan skandal Türkiye mektubu: İkinci Ukrayna yaşanabilir Ege’de Türk jetlerini taciz eden Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleri üzerine harekete geçti. Türkiye’yi NATO, BM ve AB'ye şikayet eden Yunanistan son mektubunda bir skandala daha imza attı. Türkiye’yi Rusya’ya benzeten Atina hükümeti, “Türkiye'yi kınayın yoksa Avrupa, Ukrayna'nın ardından yeni bir savaş riskiyle karşı karşıya kalacak” ifadelerini kullandı.