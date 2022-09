Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York eyaleti, çocuk felci virüsü sebebiyle alarma geçti. Ülkenin New York eyaletinde yer alan Rockland, Orange, Sullivan ve Nassau bölgelerindeki atık sularda çocuk felci virüsü tespit edildi. New York Valisi Kathy Hochul, virüsün halk arasında yayılma ihtimalinin yüksek olması üzerine çocuk felci aşılama oranını arttırmak amacıyla acil durum ilan edildiğini duyurdu.

“RİSK ALMAMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM”

Eyalet sağlık yetkilileri çalışan, okula giden veya Orange, Rockland, Nassau, New York City ile Sullivan’ı ziyaret eden aşılanmamış kişilerin yüksek felç hastalığı riski altında olduğunu vurguladı.



New York Sağlık Müdürü Dr. Mary Bassett, aşılanmamış kişilerin derhal aşı olması çağrısında bulundu. Bassett, "New Yorklulara risk almama çağrısında bulunuyorum. Çocuk felci aşısı güvenli ve etkilidir" dedi. Sağlık Bakanlığına göre aşılama oranı Rockland’da yüzde 60, Orange’da yüzde 58, Sullivan’da yüzde 62 ve Nassau’da yüzde 79 olurken, eyalet çapında ise bu oranın yaklaşık yüzde 79 olduğu belirtildi.

