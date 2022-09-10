Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in görev süresinin dolmasının ardından Yüksek Komiserliğe Avusturyalı diplomat Volker Türk atandı.

BM Cenevre Ofisi, atama kararını, "Volker Türk'ü yeni Yüksek Komiser olarak karşılamaktan çok mutluyuz." şeklinde bir açıklama ile duyurdu.

Yüksek Komiser Türk, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile göreve ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Türk, bu makama atanmaktan onur duyduğunu belirterek, "Mesai arkadaşlarımla bizi bekleyen zorluklarla mücadele etmeyi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın Linz kentinde 1965'te doğan Volker Türk, 2009'dan 2015'e kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Guterres'in 2019'da Stratejik Koordinasyon alanında Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Türk, 25 Ocak'tan itibaren Guterres'in politika alanında yardımcılığını üstlenmişti.

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