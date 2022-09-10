Pakistan’da yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı yıkıldı. Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor.
Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500’den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi.
Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde “kamp okulları” kurmayı planlayarak açığı kapatmak istiyor.
Pakistanlı sel mağduru çocuklar derme çatma okullarda eğitim görmeye başladı.
11'inci yardım uçağı Pakistan'a ulaştı Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçağın selden zarar gören Pakistan'a ulaştığını bildirdi. Selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan’a insani yardım malzemelerini ulaştırılması devam ediyor.
Bakan Soylu ve Kurum Pakistan'a gidiyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek.
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'Pakistan' genelgesi Son dakika haberine göre; AFAD tarafından sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi.