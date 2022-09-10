Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8. aya girilirken Rusya ordusunun bölge bölge çekilidiği duyuruldu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Harkov ve Yuzhnobugsky yönünde harekatlarına devam ettiği aktarılarak, "Harkov Bölgesi ve Yuzhnobugsky yönünde Rus işgalcilerin geçici olarak ele geçirdiği yerleşim yerlerinin kurtarılmasına devam ediliyor. Askeri personelimiz güvenlik gerekçesiyle detaylı resmi bilgileri daha sonra açıklayacaktır" denildi.

'TOPRAKLARIMIZI GERİ ALIYORUZ'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın tüm cephe hatlarında aktif karşı saldırıya geçtiğini belirterek, "Rus ordusu kaçıyor. Köy köy, şehir şehir topraklarımızı geri alıyoruz. Zafer bizim olacak!” ifadelerini kullandı.

Bodnar, Türkçe olarak paylaştığı mesajı ile birlikte bir video paylaştı.

Videoda, Ukrayna askerinin cephe hatlarına ilerleyişi ve işgal edilen bölgelerde Ukraynalıların askerleri karşılamaları yer alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Zelensiky 'geri alındı' diyerek duyurdu Rusya ile mücadelede gelinen son durum hakkında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Harkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim Rus güçlerinden geri alındığını açıkladı.

Ruslara Harkiv'de şok! Ukrayna bayrağını dalgalandırdılar Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesindeki saldırılarını hızlandırdı. Ukraynalılar, birçok bölgede kontrolü yeniden sağladı.