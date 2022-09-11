Endonezya’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ülkenin batısında yer alan adaları vurdu. Deprem nedeniyle yaklaşık 200 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremin 27 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade ederken, aynı bölgede 5.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. BNPB ayrıca deprem nedeniyle 1 kişinin yaralandığını, 1 okul ve sağlık ocağının hasar gördüğünü belirtti.
Son dakika: Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem! Tsunami alarmı verildi Son dakika haberine göre; Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi.
Son dakika: Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem Son dakika: Muğla'nın Ula ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem İran 5.4 'lük depremle sarsıldı. İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin şehrinde meydana gelen depremde can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.