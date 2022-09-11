Türkiye Gazetesi

12 yıl önce İsrail’in hedefi olan ‘Mavi Marmara’, Yunanistan’ın dün yaptığı taciz ile ikinci kez hedef oldu. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının, dün saat 13.27'de Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken taciz ateşi açtığı ticari geminin, İsrail ordusunun, 2010 yılında Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "Özgürlük Filosu"nun 6 gemisinden en büyüğü "Mavi Marmara" olduğu anlaşıldı.

Yunanistan'ın saldırısı ile "Mavi Marmara", uluslararası sularda İsrail'in ardından ikinci kez hedef haline gelmiş oldu. Eski adı Mavi Marmara olan "Anatolian", üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için geçen yılın kasım ayında açık arttırma sonucu bir şirkete satılmış, yük gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Mavi Marmara saldırısı unutulmadı İsrail tarafından 10 Türk vatandaşının öldürüldüğü Mavi Marmara saldırının 12. yıl dönümü anıldı. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yürüyüşler düzenlendi.

Mavi Marmara saldırısının yıldönümünde yürüyüş düzenlenecek Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan saldırının 12. yıldönümünde “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.