Türkiye Gazetesi

Çin , Uygur Türklerini asimile etmek için uyguladığı zülmu bu sefer koronavirüsü bahane ederek sürdürüyor. Uygur Türkleri Covid-19 salgınında virüsün arttığını gerekçe gösterip Uyguları evlerine hapsedip, aç bırakılmasına yol açıp ölüme terkediyor.

Açlıktan hasta olan ve ölen Uygur Türklerinin acı verici görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tüyler ürperten görüntülerde Çin'in acımasızca uyguladığı zulüm gözler önüne serildi.

BM’nin yayınladığı son raporda da, Çin'in Sincan bölgesindeki azınlıklar istekleri dışında çalışmaya,fiziksel ve cinsel şiddete ve modern bir kölelik biçimi olabilecek diğer insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz kalmaya zorlandıkları belirtildi. Raportör, bazı vakalarla ilgili "kölelik" şüphesini dile getirdi.

BU ZULME DUR DE!

Çin’in bu uygulaması karşısında dünya devletleri gibi sessiz kalan İslam ve Türk Dünyasına çağrı yapıldı. Uygurlar ve Doğu Türkistan STK’larının 12 Eylül 2022 pazartesi sabah 10:00’da İstanbul’daki Çin konsolosluğu önünde protesto ve basın açıklaması düzenleyeceği bildirildi.

Eski Çinli dedektif Doğu Türkistan'daki zulmü anlattı Çin’den kaçarak Avrupa’da bir ülkeye sığınan eski Çinli dedektif, CNN televizyonuna üç saat süren mülakat vererek Uygurlara yapılan zulümleri anlattı.

Uygurlar, Doğu Türkistan'da yaşadıkları zulmü anlattı ABD Dışişleri Bakanlığı ile İngiltere, Belçika, Kanada ve Hollanda Parlamentoları, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımıştı. İddiaları araştırmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Uygur Mahkemesi kuruldu.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nden Çin'e tepki Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Çin'in, Doğu Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik insanlık dışı uygulamalarını kınadıklarını belirten bir basın açıklaması yayımladı.