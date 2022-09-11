Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim had safhada. NATO görevindeki Türk jetlerine radar kilidi takan Yunanistan, bölgede gerilimi tırmandırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın sert açıklamalarına tepki gösteren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, mesaj gönderdi.

MİÇOTAKİS’TEN TEK KELİMELİK CEVAP

Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ile başlayan sözlerine de değinirken, tek kelime ile 'hayır Sayın Erdoğan' dedi. Öte yandan, Bozcaada açıklarında dün yaşanan kriz de Yunan basınında gündem oldu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, haberi manşetlere taşırken, diplomatik kaynakların, iki ülke arasında tansiyonu yükseltecek ve hatta çatışmaya sokabilecek gelişmelerin "Ege'de balıkçıların veya göçmenlerin karıştığı bir kazayla başlayabileceğine dikkat çektiğini" vurguladı.

Miçotakis'ten bir provokasyon daha: Yeni bir skandala imza attı Sık sık provokatif çıkışlar yaparak Türkiye aleyhine, eylemler gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir skandala daha imza attı. Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in Yunanistan ziyaretinde sunduğu hediye ile tepki topladı.