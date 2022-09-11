Türkiye Gazetesi

70 yıllık hükümdarlığı süresince ‘aile ve göreve bağlılık’ olarak iki temel kavram üzerine hayatını oluşturan Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni için hazırlıklar başladı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin yer aldığı konvoy, perşembe günü hayatını kaybettiği İskoçya’daki Balmoral Kalesi'nden başkent Edinburgh’a götürülmek üzere Türkiye saati ile 12.00'de yola çıktı.

Kraliçe’nin Londra'da düzenlenecek cenaze töreni öncesinde İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a götürülmek Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı.

Kraliçe II. Elizabet'in kızı Prenses Anne'nin aracı da cenaze aracının arkasında yer aldı. İskoçya halkı Kraliçe'ye saygılarını sunmak için cenaze kortejinin geçtiği güzergahta yer alan sokakları doldurdu. Ballater ve Aboyne'den geçen cenaze kortejinin rotasında Banchory, Peterculter, Aberdeen, Porthleven, Stonehaven, Brechin, Dundee ve Perth'in yer alıyor. Yaklaşık 6 saat sürmesi beklenen yolculuğun 18.00'de Holyroodhouse Sarayı'nda sona ermesi bekleniyor. Cenazenin pazartesi günü halka açılması, salı günü ise kızı Prenses Anne'in refakatinde uçakla Londra'ya hareket etmesi planlanıyor.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon Kraliçe'nin cenazesinin Balmoral'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Üzücü ve dokunaklı bir anda Majesteleri Kraliçe, Balmoral'dan son kez ayrılıyor. Bugün Edinburgh'a yaptığı yolculukta İskoçya olağanüstü saygılarını sunacak" ifadelerini kullandı.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze programı belli oldu: Tören 19 Eylül'de Geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yapılacak olan resmi cenaze töreninin, 19 Eylül Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.

Eski sömürgeler yas ilan ett: 5 Arap ülkesinde Kraliçe acısı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından 5 arap ülkesi yas ilan ettiğini açıkladı. Bu kapsamda Ürdün'de 7 gün, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'te ise 3 gün yas ilan edildiği öğrenildi.