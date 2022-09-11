Türkiye Gazetesi

Etiyopya, 2015 yılına yeni girdi. Son iki yıldır çatışma ve siyasi krizle boğuşan ülkede siyasetçiler ve dini liderler, yeni yıla dair barış mesajları paylaştı. Mesajında, geleceği umutla beklediklerini belirten Başbakan Abiy Ahmed, halkına yeni yılda ülkenin daha iyi bir gelecek ümidine katkıda bulunacak çabaların bir parçası olmaları çağrısında bulundu.

GÜN 06.00 DA BAŞLIYOR

Miladi takvime göre yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor. Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya'da gün saat 00.00'da değil, 06.00'da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.

BİR YILDA 13 AY VAR

Etiyopya takviminde ilk 12 ay 30 günden oluşurken takvimde 12'nci aydan sonra 5 ila 6 günlük bir 13'üncü ay bulunuyor. Bu takvime göre yeni yıla 11 veya 12 Eylül’de giriliyor. Öte yandan dün, yeni Etiyopya yılına bir gün kala başkent Addis Ababa'daki pazarlarda hareketlilik yaşandığı görülmüştü.

Etiyopya’da saldırılarda 200'den fazla Amharalı öldürüldü Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesinde etnik gerginlikler devam ederken saldırılarda insanlar ölüyor. Etiyopya'da Pazar günü, ülkenin Oromia bölgesindeki bir saldırıda 200'den fazla etnik Amhara'nın öldürüldüğü ortaya çıktı.