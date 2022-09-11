Türkiye Gazetesi

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de yaşanan terör saldırısında, Hava korsanları tarafından kaçırılan üç yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı.

Beyaz Saray'ı da vurmak isteyen dördüncü uçak düşürüldü. Saldırıda, yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. Dönemin Başkanı George W. Bush, o sırada bir ilkokuldaydı, çocuklara kitap okuyordu. Saldırı haberini alınca hemen sınıftan çıktı ve "teröre karşı küresel savaş" ilan etti.

11 Eylül saldırılarını Afganistan'daki radikal bir örgüt yapılanması olan El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin gösterildi.

11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de yapılan terör saldırısında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.

Bunun üzerine ilk hedef, Afganistan'da, bu yapıyı koruduğu öne sürülen Taliban yönetimiydi. Daha bir ay geçmeden Afganistan işgal edildi. Operasyonla Taliban yönetimi devrildi. Ancak Amerikan yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi. El Kaide lideri Usame Bin Ladin, saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de Afganistan hiç bir zaman istikrara kavuşamadı.

Taliban, Amerikan ordusu ve uluslararası askeri koalisyona rağmen ülkede gücünü korudu, hatta artırdı. 20 yılın sonunda ülkede iktidarı yeniden ele geçirmeyi başardı. 11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek belirlenen ikinci hedef Irak'tı.

Saddam Hüseyin'in teröre destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası uluslararası kamuoyunda işlenerek Nisan 2003'te Irak işgal edildi. Baas yönetimi iktidarına son verilirken, Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi. Kitle imha silahlarının varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı.

Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi, yıllar sonra yeni bir düşman oluşturdu. Bölgedeki yeni tehdidin adı DAEŞ’ti. DAEŞ’in Musul başta olmak üzere Irak'ta ve Suriye’de kilit öneme sahip kentleri ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 2014'te bir kez daha Irak'a müdahale etti.

Binlerce hedefe hava saldırısı düzenleyen Amerikan Ordusu sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DAEŞ’e karşı operasyonlar gerçekleştirdi. Amerikan yönetimi, Afganistan'dan çekilme kararıyla küresel terörle savaşa şimdilik ara vermiş görünüyor. Bunca mücadele ve kavganın sonunda ise en ağır bedeli, savaşların ortasında ölüm kalım mücadelesi veren masum siviller ödüyor...

DAVALARI SÜRÜYOR

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları ve mağdurlar tarafından açılan davaların çoğu hala sonuçlanmazken saldırılarla ilgili merak edilen birçok konu da cevap bekliyor.

Sayılarının 10 bin civarında olduğu belirtilen 11 Eylül mağdurları ve yakınlarının, saldırıların faillerinin bulunması ve tazminat talebiyle açtıkları davalardan bazıları sonuçsuz kalırken avukatlık firmalarının üstlendiği bazı davalar ise geçen çeyrek asra yakın zamana rağmen karara bağlanamadı.

Eylül 2001'de New York'un Wall Street bölgesindeki ikiz kuleler ile Pentagon'un yer aldığı noktalara gerçekleştirilen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ve mağdurlar, hala net olarak saldırıların kimin tarafından finanse edildiğinin cevabını alamadı.

Saldırıların mağdurları, söz konusu sürede görev yapan 4 ABD Başkanı'nın desteğini alabilmek için hukuk firmaları aracılığıyla lobi şirketlerine para ödemek dahil birçok yolu denemek zorunda kaldı.

Davacılar, geçen yıl saldırıların 20. yılı öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdikleri mektupta Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) konuyla ilgili sahip olduğu belgeleri açıklaması için emir vermesini istemiş, aksi takdirde kendisini anma töreninde görmek istemediklerini belirtmişti.

FBI, SUUDİ ARABİSTAN’IN FONLADIĞINI İDDİA ETTİ

FBI’ın 4 Nisan 2016 tarihli soruşturma belgesinde 11 Eylül saldırılarında kullanılan uçakları kaçıran Suudi Arabistan vatandaşlarından ikisine sağlanan lojistik destekle ilgili bilgiler yer alıyordu. Saldırıların 20. yılına günler kala ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği talimat üzerine FBI, bu bilgilerin bazı detaylarını açıklamıştı.

Belgelerin paylaşılması kararını Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği memnuniyetle karşılamış, "bağlantı" iddialarını yalanlamıştı.

Kamuoyuyla paylaşılan 16 sayfalık dosya, hava korsanlarının ABD’deki Suudi iş birlikçileriyle temaslarını ortaya koysa da Suudi hükümetinin saldırılarda rolünün bulunduğunu kanıtlayan bir belgeye yer vermiyordu.

Mağdur yakınları, saldırılarda kullanılan yolcu uçaklarını kaçıran 19 teröristten 15’inin Suudi Arabistanlı olmasını ve FBI'ın belgelerini gerekçe göstererek New York Güney Bölge Mahkemesi'ne Ağustos 2021'de dava açmış ve Suudi yetkililerin sorgulanmasını istemişti.

Trump'tan 11 Eylül açıklaması: Üzerine gidilmedi Eski ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'deki golf kulübünde 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine yönelik soruya cevap verdi. Trump soruşturmanın sonuna kadar gitmediğini ifade etti.

Zelenskiy: Ukrayna'yı düşündüğünüzde 11 Eylül'ü hatırlayın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Kongresi'ne hitap etti. Zelenskiy'nin konuşması sırasında ABD'li Kongre üyeleri cumhurbaşkanını ayakta alkışladı. Zelenskiy, hava sahasının kapanmasını istedi.

