Türkiye Gazetesi

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından, oğlu Charles'ın yeni kral olduğu, Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen geleneksel törenle resmen duyuruldu.

İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan yemin törenine, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski başbakanları Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı.

Resmi belgeleri imzalayacağı esnada masada yer kalmamasından rahatsız olan Kral Charles'ın, görevliye kalemleri alması için yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Belgeler masayı kaplayıp rahat hareket edemeyince Kral Charles, salonda bulunan görevliden dişlerini sıkarak kalemleri kaldırmasını istedi.

Charles'ın el hareketi ve mimiklerinin yer aldığı görüntüler, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Görüntüler milyonlarca kez izlendi ve birçok kişi tarafından eleştirildi.

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