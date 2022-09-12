Türkiye Gazetesi

70 yıl hükümdarlığı ile dünyanın en uzun süre kalan ikinci hükümdarı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor. Politico dergisi törene katılacak liderlerden bazı şeyler talep edildiğini yazdı. Talepte en dikkat çeken ayrıntılardan biri de liderlerden özel uçak değil tarifeli uçak kullanması istendi.

Kraliçe'nin tabutu önce Westminster Kilisesi'ne getirilecek, törenin ardından tabut, tören alayı ile Westminster Kilisesi’nden Wellington Arch'a ve oradan da Windsor'a gidecek. Cenaze aracı naaşı Windsor Şatosu’ndaki St. George Şapeli’ne nakledecek. Burada da defin işlemi gerçekleştirilecek. Cenazeye Kraliyet Ailes, üyelerinin yanı sıra dünyadan da pek çok liderin katılması bekleniyor. Politico'nun haberine göre ise, cenaze törenine katılacak liderlerden bazı şeyler talep edildi.

LİDERLERDEN NELER İSTENDİ?

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Westminster Abbey'de düzenlenecek cenazeye katılacaklarını doğruladı. Cenazeye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılma ihtimali var.

Politico'nun haberine göre törene katılacak liderlerden bazı kurallara uymaları da istendi bunlardan biri çzel uçak değil, tarifeli uçak kullanın. Zırhlı araçlarınızı törene getirmeyin. Helikopter kullanımı mümkün değil. Liderler ise cenazeye otobüsle götürülecek.

2 bin kişi kapasiteli tarihi kilise, Kraliçe Elizabeth'in 1947'de Prens Philip ile evliliğine ve 1066'dan beri iki İngiliz taç giyme törenine ev sahipliği yaptı.

‘BENZERSİZ BİR CENAZE TÖRENİ YAPILACAK’

İngiltere'deki Chatham House düşünce kuruluşunun direktörü John Kampfner, "Bu, benzeri olmayan bir cenaze töreni olacak. Daha önce Amerikan başkanları, Nelson Mandela ve diğerleri için büyük devlet cenazeleri oldu. Ama basitçe kraliçe dünyadaki en ünlü kişiydi ve sonuç olarak eşi benzeri görülmemiş bir katılım listesi olacağını düşünüyorum." dedi.

LONDRA’YA İNSAN AKINI

Cenaze hazırlıkları için lojistik, güvenlik ve diplomatik anlamda çalışmalar sürerken ilerleyen günlerde on binlerce insanın Londra'ya seyahat etmesi bekleniyor. Resmi protokol daveti, her ülkeden devlet başkanına ve eşlerine sunulacak.

Kampfner, Kraliçe'nin sıradan biri olmadığını söyleyerek, cenaze töreni için ihtiyatlı bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kraliyet eltileri buluştu! William ve Kate cenaze için İngiltere'ye dönen Harry ile Meghan'ı ziyaret etti ​İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümü nedeniyle bir süredir küs oldukları konuşulan Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton Prens Harry ve Meghan Markle bir araya geldi.

İngiltere'de yeni dönem: Charles resmen kral ilan edildi İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra'daki St James's Sarayı'nda resmen kral ilan edildi.