Türkiye Gazetesi

Rusya’nn Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 6 aydır devam ediyor. Savaş nedeniyle başta enerji olmak üzere yeni sorunların olmasına neden oldu. ATOR’dan yapılan yazılı açıklamada, 2022’nin ilk yarısında Rusların Avrupa’ya 1,2 milyon seyahat gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

2019’un aynı döneminde 8 milyon Rusya vatandaşının Avrupa’yı ziyaret ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus turistlerin Avrupa’ya seyahatleri, bu yılın yaz döneminde ise 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 90 ila 95 oranında düştü.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa’ya seyahatlerin sayısındaki sert düşüşün ana nedeni olarak havacılık sektörüne yönelik yaptırımlar ve Avrupa ülkelerinin Rus vatandaşlarına yönelik katılaştırdığı vize politikaları gösterildi.

AB Rusya'dan Navalnıy'ı serbest bırakmasını istedi Avrupa Birliği (AB), Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

AB Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzatıyor Avrupa Birliği, Ukrayna’yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.