Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın Ege'de artan provokasyonlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek uyarıda bulunmuş, Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkiler iyice gerilmişti.

İki ülke arasından artan gerilim dünya basınında da takip edilirken, İtalya'da yayınlanan aylık jeopolitik dergi Limes Türkiye - Yunanistan gerilimini değerlendirdi.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yunanistan'a gönderdiği şifreli tehdit, zaten kaynayan Ege sularını daha da ısıttığı" belirtilirken, Atina'nın Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler'den Türkiye'yi ikna etmeleri için yardımda bulunduğunun altı çizildi.

"DÜŞMANCA EYLEMLER TÜRKİYE'Yİ 'TAŞIRDI'"

"Türkiye'nin taşkınlığı, Yunanistan'ın giderek artan provokasyonlarına bir tepki" diyen Limes, habere şöyle devam etti:

"Atina'nın düşmanca eylemleri, artık gündemde. Anadolu kıyılarına yakın Ege adalarının, orta vadede Ankara'nın denize erişimini engelleme riski taşıyan 1923 Lozan Antlaşması'nı ihlal ederek askerileştirilmesi bunlardan biri. Sonuncusu ise, Doğu Akdeniz'de bir NATO tanıma görevi yürüten beş Türk F-16'sının Girit'te konuşlanmış Yunan S-300'leri tarafından kör edilmesiydi"

"TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK YÜKSELİŞİNDEN KORKUYORLAR"

Haberin devamında Limes, "Yunanistan, Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor. Ankara'nın birden fazla masada başrol oynama yeteneğinden, (ABD ve diğerlerine) vazgeçilmez bir aktör olarak kendini kabul ettirme yeteneğinden korkuyor" ifadelerine yer verdi.

Türk ve Rumların birbirlerinin tuzağına düşme ihtimalinin pek olması olmadığını aktaran dergi, Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, haberi şu sözlerle sonlandırdı:

"Ancak Ankara ile Atina arasındaki çatışmanın üstlendiği akkor yörünge, durumun kontrolden çıkma olasılığını katlayarak artırıyor. Ansızın. Bir gece"

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