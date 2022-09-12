ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.
Yunan basınında yer alan habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayii tesislerinde resmi törenle yapıldı.
YIL SONUNA KADAR SAYI 6'YA ÇIKACAK
Modernize edilmiş iki F-16'nın, ilk uçuşunu Eğriboz Adası üzerinden yaparak, Girit'teki Suda Üssüne gitmesi planlanıyor.
Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor.
F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16'nın "Viper" seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor.
ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Rus yapımı savaş uçağı alırsanız CAATSA'yı uygularız ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yetkili bir isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-16 satışının gerçekleşmemesi halinde alternatiflere yönelebileceği açıklamasına ilişkin skandal bir yorum getirdi. Yetkili, Rus yapımı savaş uçağı alınması halinde CAATSA'nın uygulanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 çıkışı: Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer ABD değil Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, ABD'nin F-16 açıklaması ile ilgili, "Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer ABD değil. her yerden bunu temin edebiliriz" diyerek "Bunun için de bize sinyal çakanlar var" dedi.
Son dakika: ABD'den 'Türkiye'ye F-16 satışı' açıklaması: Başkan Biden'ın desteği sürüyor Son dakika: Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD kanadından bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 anlaşmasına desteğinin sürdüğünü söyledi. Kirby ayrıca Türkiye'nin tahıl koridorundaki rolü ve Yunanistan ile yaşadığı gerilime ilişkin konuştu.