Türkiye Gazetesi

2 yıl süren koronavirüs pandemisinin ardından, vaka sayıları düşüyor. Ancak uzmanlar kış mevsiminin salgınları yeniden tetikleyebileceği görüşünde.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Pfizer-BioNTech tarafından Omicron'un alt varyantları BA.4 ve BA.5'e uyumlu şekilde geliştirilen Comirnaty aşısının 12 yaş ve üstü, en az bir doz orijinal aşı almış kişilerde kullanılmasının önerildiği aktarıldı.

EMA'dan daha önce yapılan açıklamada, Moderna'nın da BA.4/5 varyantı için bu ay içinde başvuru yapacağı ifade edilmişti.

AB'de Kovid-19'a karşı varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen aşılara onay verilmesinin ardından, hiç aşı olmayanlara orijinal, takviye doz alacaklara yeni varyantlara uyumlu aşıların yapılması planlanıyor.

"Vidprevtyn", "Skycovion", "Hipra" isimli aşıların değerlendirme süreci devam ederken, çocuklar için ise 6 ay-4 yaş aralığında Comirnaty, 5 ay-6 yaş aralığında Spikevax'ın takviye dozlarının değerlendirmesi sürüyor.

EMA'nın aşılarla ilgili kararları AB Komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. EMA'nın COVID-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı.

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