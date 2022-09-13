Türkiye Gazetesi

Orta Akdeniz'de günlerdir sürüklendiği düşünülen ve İtalya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknede 6 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İtalya'nın Sicilya Adası kıyısına gelen 2'si 1 ve 2 yaşında bebek, 1'i 12 yaşında çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere Suriyeli toplam 6 düzensiz göçmenin büyük olasılıkla açlık ve susuzluktan öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, tekneden 26 düzensiz göçmenin sağ çıktığını ancak oldukça bitkin olduklarını, bazılarının sağlık durumlarının ise ciddi olduğunu kaydetti.

"BU KABUL EDİLEMEZ BİR CAN KAYBIDIR"

UNHCR İtalya Temsilcisi Claudia Cardoletti, "Bu kabul edilemez bir can kaybıdır. Bu düzensiz göçmen grubu günlerdir yardım bekleyerek denizde sürüklenmiştir. Bu olay, Akdeniz'de zamanında, etkili ve devlet öncülüğünde bir arama-kurtarma mekanizmasının acil olarak kurulması ihtiyacını bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizde kurtarma, uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı insani bir zorunluluktur" dedi.

Yüzerek ülke değiştiren göçmenler yakalandı Meksika’dan ABD’ye yüzerek geçen 2 göçmen, sahilde güvenlik güçleri tarafından yakalandı.