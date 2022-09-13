Türkiye Gazetesi

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramazan Kadirov dün Rus ordusuna yaptığı eleştirinn ardından bu seferde Ukrayna’ya yönelik açıklamalarda bulundu. Telegram hesabından açıklama yapan Ramazan Kadirov, "Savaşçılarımız, Ukraynalı haydut oluşumlarına ilgi çekici bir sürpriz hazırladı, yakında öğreneceksiniz. Şimdilik kartları açmayacağım" dedi.

Rus lider Vladimir Putin’ e yakınlığı ile de bilinen Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, "Ahmat" adlı Çeçen özel kuvveti askerlerinin Ukrayna için bir sürpriz hazırladığını, yakında bunu uygulayacağını söyledi.

Çeçen güçlerin tüm eylemlerinin net şekilde planlandığını ve hiçbir sapma ya da olağanüstü durum yaşanmadığını iddia eden Kadirov, "Çeçen birliklerinin cesareti, yiğitliği ve kahramanlığı ve müttefik kuvvetlerle yapılan yoğun işbirliği sayesinde özel askeri harekat, Çeçen Cumhuriyeti birliklerinin sorumluluk bölgesinde başarıyla ilerliyor. Ortak çabalarla düşman haydut oluşumlarını tamamen bozguna uğratacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

Kadirov 'hata yaptılar' diyerek duyurdu: Putin'in haberi olmayabilir Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Ukrayna’nın son günlerde taarruza geçip Ruslardan aldığı bölgelerle ilgili Rusya’ya tepki gösterdi.

İstifa edeceğini açıklayan Kadirov’dan beklenmedik hamle! Geçtiğimiz günlerde istifa edeceğini açıklayan Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov’dan beklenmedik bir hamle geldi. Telegram’dan çarpıcı açıklamalarda bulunan Kadirov’un konuşmasında ‘Putin’ detayı dikkatten kaçmadı.

Çeçenistan lideri Kadirov görevi bırakıyor: İktidarı bırakma zamanın geldi Bir süredir Rusya Devlet Başkanı Putin ile arasının açık olduğu iddiaları gündemde olan çeçen Lider Kadirov'dan beklenemedik bir açıklama geldi. Kadirov, liderliği bırakacağı yönünde açıklamalar yaptı.