Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ sözleri ile olası operasyon sinyali verdiği ve gözlerin çevrildiği Suriye ile ilgi Esad rejiminden açıklama geldi. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine karşı şartlarını açıklayan Suriye Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Butrus al-Marjan, Türkiye'yle yakınlaşma ihtimaline dair Rus İzvestiya gazetesine konuştu.

Suriye'nin Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu kaydeden Butrus al-Marjan, bunun için bazı şartları olduğunu ifade etti.

"İKİ ŞARTIMIZ VAR"

Suriyeli yetkili, yakınlaşma için Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını sona erdirmesi ve Suriye Milii Ordusu (SMO) gibi oluşumlara desteğini geri çekmesi gerektiğini söyledi.

‘HER İKİ DEVLETİN ORTAK ÇIKARLARI DİKKATE ALINMALI’

Türkiye'yle ilişkilerin düzeltilmesinin önünde bazı ciddi engellerin olduğunu söyleyen al-Marjan, Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanında çeşitli temaslar olduğunu belirtti.

Suriyeli yetkili al-Marjan ayrıca, ülkeler arasındaki ilişkilerin, her iki devletin ortak çıkarları dikkate alınarak, iyi komşuluk ilişkileri temelinde inşa edilmesi gerektiğini belirtti.



Tesis ve Esad rejim güçleri görüntülendi: 3 km uzaklığa konuşlandılar Türkiye’nin sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan, terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği gerekçesiyle "insanlığa karşı suça ortak olmakla" suçlanan Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'deki tesisi ABD askerleri tarafından üs olarak kullanılırken Beşşar Esad rejimi ordusu da tesisin yaklaşık 3 kilometre doğusunda birkaç noktada konuşlandı.

Esad, PKK’nın su ve elektriğini kesti Ankara ve Şam ilişkilerinde yaşanan gelişmelere paralel başlayan Esad-PKK/YPG gerilimi derinleşiyor.