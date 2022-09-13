Türkiye Gazetesi

Kanguların çoğunlukla yaşadığı ve bu hayvanlarla meşhur olan Avustralya'da bir kanguru bakıcısına dehşeti yaşattı. Batı Avustralya eyaletindeki Redmond kasabasında bir adam evinde beslediği kangurunun saldırısına uğradı.Polis tarafından yapılan açıklamada, ağır yaralanan 77 yaşındaki adama müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerinin kanguru tarafından engellendiği belirtildi.

BAKICI HAYATINI KAYBETTİ

Polis tarafından etkisiz hale getirilen kangurunun ardından, sağlık ekipleri yaralı adamın ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ağır yaralı halde bulunan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, ölüm nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı.

YILLAR SONRA İLK ÖLÜM VAKASI

Kanguruların evde bakılmasının yasal olduğu Avustralya'da, 1936'dan bu yana ilk ölümcül kanguru saldırısı kayıtlara geçti. Avustralya'nın güneybatısında yaşayan Gri Kanguruların ağırlıkları genellikle 54 kilogram ve boyları da 1.3 metreye kadar ulaşabiliyor. Agresif tavırlara sahip erkek Gri Kanguruların insanlara saldırılabildiği biliniyor.

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Hillston kasabasında 1936 yılında 38 yaşındaki William Cruickshank, kanguru saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Hem saldırdı hem kovaladı! Öfkeli kanguru ve adamın kavgası sosyal medyada viral oldu Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir kangurunun saldırısına uğrayan adam, peşini bırakmayan hayvanla kavga etti. Kanguru ve adamın kavgası sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Karantina sebebiyle insanlar evlerine çekildi, sokaklar kangurulara kaldı Avustralya'da koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sokaklar boş kalınca, şehir merkezinde kangurular dolaşmaya başladı.

Kırmızı listede bulunan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü Su içmeden yaşayabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman'da görüldü.