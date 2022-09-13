Türkiye Gazetesi

Japonya'nın Nara kentinde, "yaşayan en yaşlı erkek" Mikizo Ueda'nın 112 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı, 1910 yılında doğan Ueda'nın 9 Eylül'de öldüğünü duyurdu.

GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA ADINI YAZDIRMIŞTI

Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" unvanına sahip Japon Kane Tanaka, 119 yaşındayken 19 Nisan 2022'de Fukuoka eyaletinde hayatını kaybetmişti. Tanaka'nın ölümüyle, Japonya'da yaşayan en yaşlı insan unvanı Osaka eyaletindeki 115 yaşında olan Fusa Tatsumi'ye geçmişti.

Öte yandan, 116 yıl 54 gün yaşayan ve Haziran 2013 yılında hayatını kaybeden Jiroemon Kimura, "en uzun yaşayan erkek" unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

2 savaşa tanık olan Türkiye’nin en yaşlı gazisine son veda Türkiye’de en yaşlı gazi unvanına sahip olan Kore ve Kıbrıs gazisi emekli albay Ali Cesuroğlu, 99 yaşında hayatını kaybetti. Cesuroğlu Kastamonu'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

"Dünyanın en yaşlı köpeği" Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ABD’de Toy Fox Terrier cinsi Pebbles isimli köpek, 22 yaşında "Dünyanın en yaşlı köpeği" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Dünyanın en yaşlı adamı uzun yaşamanın sırlarını açıkladı Dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Juan Vicente Mora, 113. Yaşındaki Mora uzun yaşamanın sırlarını da söyledi.