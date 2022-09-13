Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları için kurulan üssün açılışını yaptı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'in de hazır bulunduğu açılış töreninde Caparov, Bayraktar TB2 SİHA'ya imzasını attı.

Caparov, buradaki konuşmasında, barış ve istikrarın ülke sınırlarından başladığını belirterek, üssün hava ve sınır savunma görevini yerine getireceğini vurguladı.

Üste incelemelerde bulunan Caparov'a devlet sınırının korunmasında görev alan SİHA'ların çalışması hakkında bilgi verildi.

GEÇEN YIL ALMIŞLARDI

Kırgızistan, kendi imkanlarıyla geçen yıl Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almıştı.

Rusya, 'Vururuz' demişti... Zelenskiy'den kritik 'SİHA' açıklaması: İHA-SİHA'LAR Ukrayna'da üretilecek Ukrayna, kendisine ücretsiz olarak İHA-SİHA yardımında bulunan BAYKAR Teknoloji'nin ülkelerinde üretim tesisi kuracağını duyurdu. Rusya daha önce benzer iddalara karşın söz konusu tesislerin kurulması halinde vuracaklarını söyleyerek tehdit etmişti.

İtalyan basınından çarpıcı Bayraktar TB2 iddiası: Avrupa ülkesi Türk SİHA'sını kopyalamaya başladı Kiev yönetimi, Batılı ülkelerin gelecekte silah yardımı ya da satışı yapmayı bırakacağından endişe ediyor. Bu nedenle Ukrayna, Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 ve ABD üretimi HIMARS başta olmak üzere şu anda kullandığı askeri sistemlerin benzerlerini üretmeye başladı bile.

Ücretsiz İHA, SİHA yardımında bulunmuşlardı: Haluk Bayraktar'a Ukrayna'dan liyakat nişanı Rusya ile şiddetli bir savaşın içinde olan Ukrayna, BAYKAR tarafından ücretsiz olarak sağlanan İHA ve SİHA'larla mücadelelerinde önemli başarılar elde etti. Bu gelişmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. derece Devlet Liyakat Nişanı verdi.