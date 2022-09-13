Türkiye Gazetesi

70 yıl hükümdarlık süren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenaze töreni için hazırlıklar başlandı. Cenaze törenine hangi ülke liderlerinin katılıp katılmayacağı merak konusuydu.

Kraliçe Elizabeth, 8 Eylül günü 96 yaşında İskoçya'daki evinde hayatını kaybetmişti. Önümüzdeki hafta pazartesi günü düzenlenecek Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine üç ülkenin yetkilileri çağrılmadığı öğrenildi.

İngiliz Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan kaynakların ulusal haber ajansı PA Media'ya verdiği bilgiye göre, Kraliçe'nin cenaze törenine katılım için Rusya, Belarus ve Myanmar'a davet gönderilmedi, İran ise büyükelçi düzeyinde davet edildi.

İngiltere, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya ve Belarus'a karşı Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara katılıyor.

İNGİLTERE MYANMAR’A YAPTIRIM UYGULUYOR

Politico’nun haberine göre, Kraliçe'nin cenazesinde alışılmadık protokol planlanıyor. 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'nin büyükelçiliklerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunda resmi protokolün nasıl yapılacağına ilişkin mesaj yayınlandı.

Mesajda, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin aşırı ölçüde kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.

Prenses Diana, taziye çiçekleri ile Kraliçe II. Elizabeth’i gölgede bıraktı İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından cenazedeki çiçekler 1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana’nınkiler ile kıyaslandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi için dünya liderlerinden sıra dışı istekler! Planlanan protokoller şaşırttı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dünya gündemindeki yerini korurken, cenaze protokolleri hakkında sıra dışı detaylar ortaya çıktı. Birleşik Krallık yönetimi, cenazeye katılacak devlet ve hükümet başkanlarından özel uçak yerine ticari uçuşlarla Londra'ya gelmesini isteyecek. Ayrıca liderlerin tören yerine gitmek için kendi makam araçlarına değil, topluca otobüse binmesi gerekecek.