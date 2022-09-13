Türkiye Gazetesi

Dün gece iki ülke arasında başlayan çatışmalar, ateşkes ilan edilmesi ile durmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere, Ermenistan ordusunca top ateşi açıldığını duyurdu.

TOP ATEŞİ AÇILDI

Bakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu." denildi.

Açıklamada, "09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.

'50 ŞEHİDİMİZ VAR'

Öte yandan Azerbaycan Ermenistan provakasyonlarında 50 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönünde gerçekleştirdiği geniş çaplı bir provokasyonları neticesinde 50 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan Ordusu'ndan 42, Devlet Sınır Hizmeti’nden 8 asker olmak üzere Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı 50 askerin çatışmalarda şehit olduğu vurgulandı.

Savunma Bakanlığı yönetimi, çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Ayrıntılar geliyor...

İran’dan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama 12 Eylül gecesi Ermenistan askerleri Azerbaycan sınırında büyük çaplı provokasyonlar gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan çatışmalarda hayatını kaybeden askerler olduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını ve ülkesinin sınırlarda herhangi bir değişikliği kabul etmediğini belirtti.

Son dakika: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma Son dakika... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın bölgelerinde Ermenistan ordusunun geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Bakanlık, provokasyonlara karşılık verilmesi sonucu sınırda çatışma çıktığını ve çok sayıda askerin şehit düştüğünü bildirdi. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüğü öğrenildi.

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginlik hakkında görüştü. Görüşmede, her iki kardeş ülkenin Savunma Bakanlarının durumla ilgili geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.