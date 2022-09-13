Türkiye Gazetesi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi 15-16 Eylül'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu zirvede bir araya gelecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in ŞİÖ Devlet Başkanları Zirve Toplantısı için Özbekistan'ın Semerkant şehrine gerçekleştireceği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin'in zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir görüşme gerçekleştireceğini anlatan Uşakov, "Liderler telefon dahil sürekli diyalog halindeler. Müzakere edilen, Türkiye’nin tahıl gibi son derece olumlu rol oynadığı çok sayıda konu var. Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek. Semerkant’taki görüşmenin önemli bir kısmı 5 Temmuz’da Soçi’de varılan anlaşmaların devamı olarak ekonomik konulara ayrılacak.” diye konuştu.

PUTİN, ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE DE BİR ARAYA GELECEK

Zirve kapsamında Putin’le Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında da bir görüşme yapılacağını anlatan Uşakov, şu bilgileri verdi: “Çin’in Ukrayna konusundaki yaklaşımı dengeli, Rusya’nın özel askeri operasyonu başlatma konusundaki mecburiyetinin nedenlerini anlıyor. Doğal olarak, liderler, ikili stratejik ortaklık içindeki eşi benzeri görülmemiş düzeydeki güvene ilişkin olumlu bir değerlendirme yapacaklardır."

Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin de hızla geliştiğine işaret eden Uşakov, “Hindistan’la ilişkilerimiz gelişiyor, ticaretimiz bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 arttı.” ifadesini kullandı.

Uşakov, Putin’in zirve kapsamında, Hindistan, Kırgızistan, Azerbaycan, İran, Türkmenistan ve Pakistan liderleriyle de görüşeceğini söyledi.

81 ilde ucuz konut hamlesi: Sosyal konut projesi hangi illerde? TOKİ evleri nerede olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Vatandaşı ucuz ev sahibi yapacak projenin detayları belli oldu. “Sosyal konut ne zaman açıklanacak?” diye merak eden vatandaşlar, “TOKİ sosyal konut projesi başvuru ne zaman?” diye araştırma yapıyor. Merakla beklenen yüzyılın konut projesinde sona yaklaşıldı. Peki TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde? TOKİ evleri nerede olacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?

Son dakika... Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin detaylarını açıkladı: Fiyat ve taksitler belli oldu Son dakika haber... Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olma özelliği taşıyan projede detaylar belli odu. Buna göre; vatandaşlar toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. Başvuru tarihi ise yarın itibariyle başlayım Ekim ayı sonuna kadar devam edecek.