Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş nedeniyle, yaptırımların odağında olan Rusya, AB ülkelerine gazı kısarak karşılık vermişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bazı Avrupa liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya'nın gaz restiyle ilgili yardım istediğini belirterek, "Balkan ülkeleri liderleri 'Lütfen Putin'e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler' dediler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya karşı saldırıları bitirmeyen Rusya, Batı ülkeleri tarafından yaptırımların odağı oldu. Rusya ise Batı ülkelerine misilleme yaparak, Petrol ve doğal gaz akışını kesti. Rus gaz devi Gazprom da Kuzey Akımı doğal gaz boru hattının planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını duyurdu.

Rusya'nın bu adımı sonrası Avrupa ülkeleri, gaz tedarikini farklı ülkelerden yapabilmek için arayışa girerken vatandaşlara da "duş almama" , "kış tatili" gibi saçma önerilerde bulundu.

PUTİN: BATI DONMUŞ OLACAK

Putin ise, Vladivostok şehrinde düzenlenen etkinlikte, Batı'ya bir kez daha meydan okuyup, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" demişti.

BAKAN KİRİŞÇİ ‘YARDIM İSTEDİLER’

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe'nin bulunduğu Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen "Sakarya Zaferi'nin 101. Yılı Kutlama Programı"na katıldı.

Balkan liderlerinin Putin'den gazlarını açması için ricada bulunduklarını belirten Kirişci, "Önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan ve daha sonra Hırvatistan'da bulunduk. Üç ülkenin gerek cumhurbaşkanları gerek başbakanları gerekse de bizim bakanlar olarak muhataplarımız düzeyinde ifade ettikleri cümle şu olmuştur, 'Ne olur önümüzdeki hafta Şangay Zirvesi'nde olacaksınız. Orada lütfen Putin'e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler'. Kime söyleniyor bu, bu ülkenin liderine. Bir düşünün, şuradaki bir kişi donsa, donacağını bilse söylemeyeceği sözleri bu ülkelerin liderleri düzeyinde kulaklarımıza iletmiştir." diye konuştu.

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Putin'den Batı'ya korkutan mesaj: Bu kış donmuş olacaklar Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir krizin de fitilini ateşledi. Putin, Batı'nın yaptırımlarını aptalca olarak nitelendirdi ve gaz, petrol, kömür, sağlamayacağız dedi.