Türkiye Gazetesi

Amerikan medyasında Kremlin’in dünya politikasını etkilemek için milyonlarca dolar harcadığı rapora yer verdi. ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın imzasıyla yayımlanan raporda, Kremlin'in bazı yabancı hükümet yetkililerine ve Rusya'ya yakın siyasilere nüfuz etmeye çalıştığını belirtti.

Raporda hangi ülkelerin hedef alındığı belirtilmezken, söz konusu ülkelere bildirim yapıldığının altı çizildi.

'300 MİLYON DOLARDAN FAZLA HARCANDI'

Bu iş için Kremlin'in 2014'ten bu yana 300 milyon dolardan fazla harcadığına işaret edilen rapor, kamuoyuyla henüz paylaşılmadı. Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir ABD hükümeti yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu paranın büyük bir bölümünü demokrasileri gizlice içerden çökertmek için kullandığını söyledi.

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