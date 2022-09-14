Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik provokasyonları son dönemlerde sıklaştı. Havada ve karasularında tacizlerini arttırdı. Bölgede gerilimi had safhaya taşıyan Atina, NATO görevindeki Türk jetlerini S-300’le taciz ettikten sonra Türkiye’den peş peşe sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek Yunanistan’ı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Akıllı olun, tarihi bize tekrarlatmayın’ diyerek Atina yönetimine maziyi hatırlattı. Gelişmelerin yankıları bölgede sürerken ABD'li senatör Chris van Hollen, Kathimerini'ye açıklamaları gündeme oturdu.

ABD’Lİ SENARATÖRDEN SKANDAL AÇIKLAMA

NATO’nun ‘Önemli bir müttefik’ olarak kabul ettiği Türkiye ile ilgili skandal ifadelere başvuran Hollen, Türkiye'nin tutarsız bir müttefik olduğunu dile getirdi. Türkiye’ye 45 kilometre uzaklıkta olan ve ABD’nin küçük bir cephaneliğine döndürülen Dedeağaç’ın Ukrayna savaşından sonra önemli bir bölge olduğunu kaydeden Hollen, “Sadece askeri açıdan değil, NATO'nun korunması ve cephedeki devletlerin ve Ukrayna halkının kendilerini savunmaları için gerekli teçhizatın sağlanması açısından da önemli olan Dedeağaç limanındaki faaliyetlerde bunu açıkça görüyoruz.” şeklinde konuştu.

F-35’LERİN SATIŞINI ENGELLEMEK İÇİN AKTİF ROL OYNUYOR

Hollen, daha önce ABD Temsilciler Meclisi'nde Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' talebinde bulunmasının ardından gazetenin “Ankara'ya eski ve yeni F-16'ların satışı konusunda Senato nerede duruyor?” sorusunu yanıtlarken Kongrenin Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının ardından F-35 programından çıkarıldığını hatırlattı. Kendisinin şahsen F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için aktif rol oynadığını itiraf eden Hollen, F-16'ların satışı ve modernizasyonu ile ilgili de skandal ifadelere başvurdu.

F-16 SATIŞI İÇİN YENİ ŞARTLAR ÖNE SÜRDÜ

Türkiye'ye F-16 verilmesi için yeni şartlar öne sürülmesi gerektiğini belirten Hollen, “Türkiye'nin F-16'ları Yunanistan gibi NATO ülkelerinin hava sahasını işgal etmek için kullanmayacağı koşulunu içermelidir” ifadelerini kullandı. Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini alenen gösteren Hollen, müttefiki olan YPG/PKK için de F-16'ların kullanılmasının yasaklanması gerektiğini söyledi. Hollen, Kongre'nin F-35 konusunda baskın rol oynadığını belirtirken, F-16 konusunda da Biden'ın sözlerine rağmen aynı tavrı izleyeceğine inandığını belirtti.

ABD'ye 'F-16' göndermesi! Haluk Bayraktar sordu: Sonucu sizce ne olur? Türkiyeye F-16 savaş uçağı satışını durduran ve Rus yapımı savaş uçağının alınmasına da karşı çıkan ABD'ye cevap BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından insansız savaş uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşıp, "ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" diye sordu. Paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, kullanıcılardan yorum yağdı.