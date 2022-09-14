Türkiye Gazetesi

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı olan Meclis’te Kazakistan’ın adının yeniden değişmesi gündeme gelmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in sözcüsü Ruslan Zheliban, cumhurbaşkanının bir grup milletvekilinin girişiminin ardından başkentteki isim değişikliğini kabul ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görevden ayrılmasının ardından 2019 yılında göreve başlayan Tokayev'in ilk adımlarından biri, Kazakistan'ın başkenti Astana'nın Nur-Sultan olarak adlandırılması çağrısında bulunmak oldu.

BAŞKENT 1997 YILINDA ASTANA’YA TAŞINDI

Kazakistan’ın eski cumhurbaşkanı Nazarbayev, Sovyetler Birliği altında otuz yıl boyunca ülkeyi yönetti. Ülke, 1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra, 1997'de başkenti Almatı'dan Astana'ya taşıdı.

Ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösteri ve imza kampanyalarına rağmen söz konusu öneri 23 Mart 2019’da Parlamento’da oy birliğiyle kabul edilmiş ve ülkenin başkentinin ismi "Nur Sultan" olmuştu.

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