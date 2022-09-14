Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu sınırda çıkan çatışmalarda 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 asker şehit oldu. Ermenistan kuvvetlerinden ise 49 asker hayatını kaybetti.

50 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU

Sınırda gerginlik devam ederken Ermenistan'ın provokasyonları sonucu sınırda çıkan çatışmalarda şehit olan 50 Azerbaycan askerinin ailelerine de acı haber verildi. Son yolculuğuna uğurlanan askerler, Azerbaycan milli marşı ve duaların okunduğu törenle toprağa verildi. Törene şehit olan askerin ailesi, yakınları ve askeri yetkililer katıldı.

ŞEHİTDİN HİKAYESİ DUYANLARIN KALBİNİ DAĞLADI

Azerbaycan'ın şehitlerinden olan 26 yaşındaki Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi ise duyanların kalbini dağlıyor. Genç askerin annesini ve babasını hiç görmediği, yetimhanede büyüdüğü öğrenildi. Sebuhi Ahmedov'un cenazesine Bakü'de birçok kişi katıldı. Cenazeye katılan kadınlardan birinin "Onun arkasından ağlayacak bir annesi ve babası bile yok" demesi, cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.

HAYDAR ALİYEV İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in, şehit Sebuhi Ahmedov'un kaldığı yetimhanesini ziyaret ettiği görüntüler de yayınlandı. Haydar Aliyev, videoda henüz küçük bir çocuk olan Sebuhi Ahmedov'u başından öperken görülüyor.

50 şehit yüreklerimizi dağladı, tepkiler sosyal medyada gündem oldu: Herkesin cevabı o meşhur video Ermenistan’ın hain saldırısında 50 Azerbaycan askerinin şehit düşmesi Türkiye’de yürekleri dağladı. Sosyal medyada kullanıcılar Aliyev’in o meşhur videosu ile tepkilerini dile getirdi. Aliyev, videoda yumruğunu sallayarak Ermenistan'a 'aklınızı başınıza alın, bir saldırı daha olursa başınızı ezeceğiz' uyarısında bulunmuştu.