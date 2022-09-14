Türkiye Gazetesi

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo,Yunanistan güvenlik güçleri tarafından dün kara sularından geri itilen düzensiz göçmenlerden 6'sının hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamada bulundu. Mantoo, "Bu can kayıpları kabul edilemez. Akdeniz'de yetkili makamların inisiyatifiyle zamanlı ve etkili arama kurtarma çalışmalarının acilen yeniden başlatılması gerektiğini tekrarlıyoruz." ifadesini kullandı.

2022'nin başından bu yana Akdeniz ve Kuzeybatı Afrika rotaları üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 1300'den fazla göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Mantoo, "Denizde arama ve kurtarma çalışmaları, can kayıplarını önlemek için kritik öneme sahip olmakla birlikte uluslararası bir sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Muğla açıklarında dün Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ege’de Yunan zulmü, 2’si bebek 6 göçmen öldü… Bakan Soylu Avrupa’ya seslendi: Bu katliamların sorumlusu sizsiniz Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları, düzensiz göçmenleri Türk karasularına itmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isterken Yunanistan'ın müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadının cansız bedenleri Türk karasularına itildi. Bakan Soylu düzensiz göçmenlere ait görüntüleri paylaşarak Avrupa ve Yunanistan’a seslendi. Soylu, “Bu katliamların sorumlusu sizsiniz” dedi.