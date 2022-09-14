Türkiye Gazetesi

Kremlin'de Putin'e yakın kaynakların iddiasına göre, Rus tiranının arabasına sol ön tekerleğinde "yüksek bir patlama" ve ardından "yoğun duman" çarptı.

Putin'in limuzini, cumhurbaşkanı zarar görmeden güvenli bir yere götürüldü, ancak güvenlik servisinden çok sayıda tutuklama olduğu iddia ediliyor.

General GVR Telegram kanalına göre, 69 yaşındaki kişinin hareketleri hakkında gizli bilgilerin ele geçirildiği iddiaları üzerine bazı korumalarının ortadan kaybolduğu bildirildi.

Kremlin karşıtı kanal, Putin'in güvenlik korkuları arasında yemyeşil bir konvoyda resmi konutuna geri döndüğünü iddia ediyor.

"Yedek" konvoyun beş zırhlı araçtan oluştuğu ve Putin'in üçüncü olduğu iddia ediliyor.

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