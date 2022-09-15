Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabet etmek üzere Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül'de Semerkant'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde “Diyalog Ortağı” statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den Zirve toplantılarına “Cumhurbaşkanı” düzeyinde ilk kez katılım olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek Zirve Oturumu'na hitap etmesi ve bu vesileye ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ABD ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ni takiben Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareket edecek. Erdoğan'ın “İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası” temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurulun ilk günü olan 20 Eylül'de katılımcılara hitap etmesi planlanıyor.

BM GENEL SEKRETERİYLE GÖRÜŞECEK

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla da ikili temaslarda bulunması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 17-22 Eylül'de gerçekleştireceği ziyaret vesilesiyle ABD'de yerleşik Türk sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Musevi kuruluş temsilcilerini kabul etmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek etkinliğe katılması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi. Öte yandan, çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.