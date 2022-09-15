Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster'in İngiltere'de ITV adlı kanalda yayınlanan versiyonunda Maria King adlı bir yarışmacı yarışmayla ilgili küçük bir sırrı ağzından kaçırdı. Maria King, 4.000 sterlinlik soruyu duymayı beklerken programın sonu yüksek bir korna sesiyle duyuruldu. Sunucu Jeremy Clarkson yarışmacıya “bunun ne anlama geldiğini bilip bilmediğini” sordu.

GİDİP ÜSTÜMÜ DEĞİŞTİRMEM GEREKECEK

Heyecanla “Gidip üstümü değiştirmem gerekecek” diye cevap veren Maria yaptığı hatayı fark ederek “Bunu söylememem gerekiyordu, değil mi?” diye ekledi. Sunucu Clarkson ise hatayı şakaya vurarak “Tam olarak bu anlama geliyor. Kesinlikle haklısınız, yaklaşık 1 saat içinde sizi göreceğim ancak izleyicilerin bildiği kadarıyla eve gidiyorsunuz ve haftaya görüşeceğiz. Yani kesinlikle haklısınız, bu programın sonu, gerçekten de gidip üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor ve Maria 4 bin sterlinden daha ileri gidip gidemeyeceğini görmek için prompterde yazdığına göre 'bir dahaki sefere' geri dönecek" diye yanıtladı.

YARIŞMAYLA İLGİLİ SIRRI AĞZINDAN KAÇIRDI

Her bölümü ayrı ayrı çekmek yerine, Kim Milyoner Olmak İster'de aslında tek seferde birden fazla bölüm çekiliyor. Yarışmacılar her bölümün sonunda setten ayrılıp bir saat sonra farklı kıyafetlerle geri dönüyor, böylece zamanın geçtiği izlenimi veriliyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! Önce kız arkadaşının babasını telefon jokeriyle arayıp rızasını aldı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine ses getirdi. İlgiyle takip edilen yarışmanın 9 Eylül Cuma yayınlanan bölümüne stüdyodaki evlilik teklifi damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacı olarak çıkan Erol Yılmaz, bir soru karşısında stüdyoda bulunan kız arkadaşının babasını telefon joker hakkını kullanarak aradı. Önce kız arkadaşının babasının iznini alan Yılmaz, daha sonra sevgilisine evlilik teklif etti. Aldığı teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kadın ise ‘evet’ cevabını vererek erkek arkadaşına sarıldı.